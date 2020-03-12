Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО ОМЗ и его дочерних обществ, консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Криогенмаш» и АО «Уралхиммаш» за 2020 год.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП050586 Уникальный номер закупки Номер закупки б/н Наименование закупки Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО ОМЗ и его дочерних обществ, консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Криогенмаш» и АО «Уралхиммаш» за 2020 год. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ Юридический адрес 115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII Почтовый адрес 115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII Контактный телефон +7 495 662-10-40 Факс -- Адрес электронной почты ekaterina.olennikova@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Оленникова Екатерина Юрьевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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