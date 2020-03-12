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Номер извещения
ГП050586
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО ОМЗ и его дочерних обществ, консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Криогенмаш» и АО «Уралхиммаш» за 2020 год.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 17:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+7 495 662-10-40
Факс
--
Адрес электронной почты
ekaterina.olennikova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Оленникова Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО ОМЗ и его дочерних обществ, консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Криогенмаш» и АО «Уралхиммаш» за 2020 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 10:00 GMT +312.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050586Дата и время окончания срока приема заявок Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО ОМЗ и его дочерних обществ, консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Криогенмаш» и АО «Уралхиммаш» за 2020 год.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 10:0012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050586Дата и время вскрытия заявок Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО ОМЗ и его дочерних обществ, консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Криогенмаш» и АО «Уралхиммаш» за 2020 год.Москва
Подведение итогов не позднее
10.07.2020 18:0010.07.2020 18:0010.07.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050586Подведение итогов не позднее Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО ОМЗ и его дочерних обществ, консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Криогенмаш» и АО «Уралхиммаш» за 2020 год.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.07.202010.07.2020 18:0010.07.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050586Подведение итогов не позднее Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО ОМЗ и его дочерних обществ, консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Криогенмаш» и АО «Уралхиммаш» за 2020 год.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО ОМЗ и его дочерних обществ, консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Криогенмаш» и АО «Уралхиммаш» за 2020 год.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
69.2
69.20
Документация лота
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