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    Главная / Торги / Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО ОМЗ и его дочерних обществ, консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Криогенмаш» и АО «Уралхиммаш» за 2020 год.

    Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО ОМЗ и его дочерних обществ, консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Криогенмаш» и АО «Уралхиммаш» за 2020 год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050586Дата и время окончания срока приема заявок Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО ОМЗ и его дочерних обществ, консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Криогенмаш» и АО «Уралхиммаш» за 2020 год.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050586

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    б/н

    Наименование закупки

    Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО ОМЗ и его дочерних обществ, консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Криогенмаш» и АО «Уралхиммаш» за 2020 год.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 17:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ЭТП.rtf

    Прил-е к ТЗ Консолидир.Криогенмаш _2020_(Б)

    Прил-е к ТЗ Консолид. Уралхиммаш_2020_(А)

    Прил-е к ТЗ Консолид.Иж.заводы_2020 (В)

    Тендерная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Юридический адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Контактный телефон

    +7 495 662-10-40

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ekaterina.olennikova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Оленникова Екатерина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО ОМЗ и его дочерних обществ, консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Криогенмаш» и АО «Уралхиммаш» за 2020 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 10:00 GMT +312.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050586Дата и время окончания срока приема заявок Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО ОМЗ и его дочерних обществ, консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Криогенмаш» и АО «Уралхиммаш» за 2020 год.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 10:0012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050586Дата и время вскрытия заявок Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО ОМЗ и его дочерних обществ, консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Криогенмаш» и АО «Уралхиммаш» за 2020 год.Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2020 18:0010.07.2020 18:0010.07.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050586Подведение итогов не позднее Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО ОМЗ и его дочерних обществ, консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Криогенмаш» и АО «Уралхиммаш» за 2020 год.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.202010.07.2020 18:0010.07.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050586Подведение итогов не позднее Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО ОМЗ и его дочерних обществ, консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Криогенмаш» и АО «Уралхиммаш» за 2020 год.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО ОМЗ и его дочерних обществ, консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Криогенмаш» и АО «Уралхиммаш» за 2020 год.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОМЗ
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Адрес местонахождения

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Классификатор ОКПД2

    69.2

    Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию

    Классификатор ОКВЭД2

    69.20

    Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/690766/name/5f15367ae24421.12202469

    20.07.2020

    Прил-е к ТЗ Консолид. Уралхиммаш_2020_(А)

    22.05.2020

    Прил-е к ТЗ Консолид.Иж.заводы_2020 (В)

    22.05.2020

    Прил-е к ТЗ Консолидир.Криогенмаш _2020_(Б)

    22.05.2020

    Тендерная документация

    22.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО ОМЗ и его дочерних обществ за 2020 г."

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Криогенмаш» и АО «Уралхиммаш» за 2020 год"

    Кол-во:

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