Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Приобретение многофункциональных устройств

    Приобретение многофункциональных устройств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930534Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение многофункциональных устройств185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008930534

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение многофункциональных устройств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 16:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Протокол_подведения_итогов_процедуры.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА ПЕТРОЗАВОДСКА
    Все закупки и тендеры КРЦ

    Юридический адрес

    185035, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ГОГОЛЯ (ЦЕНТР Р-Н), ДОМ 60, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 14

    Почтовый адрес

    185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9

    Контактный телефон

    +7 8142 57-00-13

    Факс

    Адрес электронной почты

    krc@karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кириков Кирилл Александрович

    Место рассмотрения предложений

    185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение многофункциональных устройств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 13:00 GMT +311.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930534Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение многофункциональных устройств185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 13:0011.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008930534Дата и время вскрытия заявок Приобретение многофункциональных устройств185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930534Подведение итогов не позднее Приобретение многофункциональных устройств185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение многофункциональных устройств

    Начальная цена

    118 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРЦ
    Все закупки и тендеры КРЦ

    Адрес местонахождения

    185035, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ГОГОЛЯ (ЦЕНТР Р-Н), ДОМ 60, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 14

    185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9

    Классификатор ОКПД2

    26.20.18

    Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/598136/name/5e6a03d5d98ec7.40465778

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 4.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Конкурентный отбор № 32211054590
    Определение поставщика для поставки устройств многофункциональных
    Определение поставщика для поставки устройств многофункциональных
    589494
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 888 053
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить