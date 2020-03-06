www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП050624
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка шин автомобильных для колесной техники УРАЛ и Mercedes-Benz Actros.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
mak.sokolov@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколов Максим Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка шин автомобильных для колесной техники УРАЛ и Mercedes-Benz Actros.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 17:00 GMT +306.03.2020 17:0006.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050624Дата и время окончания срока приема заявок закупка шин автомобильных для колесной техники УРАЛ и Mercedes-Benz Actros.Москва
Подведение итогов не позднее
13.03.2020 18:0013.03.2020 18:0013.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050624Подведение итогов не позднее закупка шин автомобильных для колесной техники УРАЛ и Mercedes-Benz Actros.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка шин автомобильных для колесной техники УРАЛ и Mercedes-Benz Actros.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Луговая 23БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
28.92.61.120
Документация лота
Кол-во: 600
Кол-во: 100
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.