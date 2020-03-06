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    Главная / Торги / Запрос предложений по номенклатурной группе: "Электрическое оборудование, бытовая техника"

    Запрос предложений по номенклатурной группе: "Электрическое оборудование, бытовая техника"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 11:5906.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930450Дата и время окончания срока приема заявок Электрическое оборудование, бытовая техникаАрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008930450

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    325836

    Наименование закупки

    Запрос предложений по номенклатурной группе: "Электрическое оборудование, бытовая техника"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 16:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_№325836.docx

    Проект договора

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_№325836.docx

    Техн._задание.DOCX

    Форма_3_коммерческого_предложения_№325836.xlsx

    Форма_12_Описание_поставляемого_товара.xlsx

    Итоговый_протокол_№_325836-signed.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Почтовый адрес

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Контактный телефон

    +7 818 263-65-36

    Факс

    +7 818 268-10-08

    Адрес электронной почты

    PropalovaYA@arhgpgr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пропалова Яна Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электрическое оборудование, бытовая техника

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930450Подведение итогов не позднее Электрическое оборудование, бытовая техникаАрхангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электрическое оборудование, бытовая техника

    Начальная цена

    158 784,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    27.51

    Приборы бытовые электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    27.51

    Производство бытовых электрических приборов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/597978/name/5e69f2399e3521.74837116

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бытовых электрических приборов"

    Кол-во: 15.00000

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    370 141
    Лоты:
    1
    Регион:
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