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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050558
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 1: ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ С 4nYNFL-500/2500 инв. 05-0411772
Начальная цена
382560.97
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:30 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050558
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 2: АНАЛИЗАТОР инв. 06-0504730
Начальная цена
435971.2
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:30 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050558
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 3: Станок шлицешлифовальный инв. 05-0988796
Начальная цена
47724.58
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:30 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050558
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 4: Источник бесперебойного питания Legrand (MetaSestem) MegaLine 10000/2 инв. 06-0577798
Начальная цена
103742.27
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:30 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050558
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 5: Координатно - расточной 2РКР- 222Е470Л инв. 05-0987660
Начальная цена
316350.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:30 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050558
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 6: КРАН МОСТ.ЭЛЕКТР. инв. 05-0470597
Начальная цена
322456.14
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:30 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050558
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 7: АНАЛИЗАТОР инв. 06-0504729
Начальная цена
395311.79
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:30 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050558
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 8: РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ПОДСТАНЦИЯ 45 инв.
Начальная цена
642017.08
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:30 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050558
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 9: КОЗЛОВОЙ КРАН инв. 05-0407671
Начальная цена
377910.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:30 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050558
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 10: Станок для получения необходимого шага пружин инв. 05-0985445
Начальная цена
68760.71
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:30 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050558
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 11: Станок для получения необходимого шага пружин инв. 05-0985444
Начальная цена
68760.71
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:30 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050558
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 12: ЗУБОСТРОГАЛЬНЫЙ СТАНОК инв. 05-0402795
Начальная цена
299250.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:30 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050558
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 13: Координатно - расточной РКР- 16КН-97 инв. 05-0987663
Начальная цена
171000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:30 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050558
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 14: СТАНОК ПЛОСКОШЛ ИФ.ПОВЫШ ЕННО Й ТОЧНОСТИ инв. 05-0402653
Начальная цена
271890.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:30 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод
Номер извещения
ГП050558
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 15: Универсально-фрезерн ый станок инв. 05-0987704
Начальная цена
36787.46
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:30 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Андронова Олеся Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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