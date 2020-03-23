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    Главная / Торги / Ремонт антикоррозионного покрытия технологического оборудования и РВС в 2020-2023 гг.

    Ремонт антикоррозионного покрытия технологического оборудования и РВС в 2020-2023 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 18:0023.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050560Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт антикоррозионного покрытия технологического оборудования и РВС в 2020-2023 гг.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050560

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    НУЛ_0200

    Наименование закупки

    Ремонт антикоррозионного покрытия технологического оборудования и РВС в 2020-2023 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 16:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формы для заполнения

    Информационная карта тендера

    ТЗ

    Инструкция для участников тендера

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 8112 64-71-51 доб. 519290

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    Tatyana.I.Egorova@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Егорова Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт антикоррозионного покрытия технологического оборудования и РВС в 2020-2023 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.03.2020 18:00 GMT +323.03.2020 18:0023.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050560Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт антикоррозионного покрытия технологического оборудования и РВС в 2020-2023 гг.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.03.2020 18:0023.03.2020 18:0023.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050560Дата и время вскрытия заявок Ремонт антикоррозионного покрытия технологического оборудования и РВС в 2020-2023 гг.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2020 13:0010.07.2020 13:0010.07.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050560Подведение итогов не позднее Ремонт антикоррозионного покрытия технологического оборудования и РВС в 2020-2023 гг.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.202010.07.2020 13:0010.07.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050560Подведение итогов не позднее Ремонт антикоррозионного покрытия технологического оборудования и РВС в 2020-2023 гг.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт антикоррозионного покрытия технологического оборудования и РВС в 2020-2023 гг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    33.11.12.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию резервуаров, цистерн и емкостей из металла

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по ремонту антикоррозионного покрытия РВС"

    Кол-во:

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