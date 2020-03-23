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Номер извещения
ГП050560
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт антикоррозионного покрытия технологического оборудования и РВС в 2020-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 16:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Контактный телефон
+7 8112 64-71-51 доб. 519290
Факс
+7 81375 6-10-00
Адрес электронной почты
Tatyana.I.Egorova@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Егорова Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт антикоррозионного покрытия технологического оборудования и РВС в 2020-2023 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.03.2020 18:00 GMT +323.03.2020 18:0023.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050560Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт антикоррозионного покрытия технологического оборудования и РВС в 2020-2023 гг.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.03.2020 18:0023.03.2020 18:0023.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050560Дата и время вскрытия заявок Ремонт антикоррозионного покрытия технологического оборудования и РВС в 2020-2023 гг.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
10.07.2020 13:0010.07.2020 13:0010.07.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050560Подведение итогов не позднее Ремонт антикоррозионного покрытия технологического оборудования и РВС в 2020-2023 гг.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт антикоррозионного покрытия технологического оборудования и РВС в 2020-2023 гг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Адрес местонахождения
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
33.11.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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