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    Главная / Торги / Поставка силового трансформатора

    Поставка силового трансформатора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 19:0011.03.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050557Дата и время окончания срока приема заявок Поставка силового трансформатораСолнечногорский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050557

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка силового трансформатора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    27.02.2020 16:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    ГП050557_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ПОРТ 3
    Все закупки и тендеры ПОРТ 3

    Юридический адрес

    141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Почтовый адрес

    141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Контактный телефон

    +7 495 208-26-51

    Факс

    Адрес электронной почты

    avtoport3@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитина Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Солнечногорский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка силового трансформатора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 19:00 GMT +311.03.2020 19:0011.03.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050557Дата и время окончания срока приема заявок Поставка силового трансформатораСолнечногорский район

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.03.2020 11:0012.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП050557Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка силового трансформатораСолнечногорский район

    Дата и время проведения

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП050557Дата и время проведения Поставка силового трансформатораСолнечногорский район

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 12:0016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050557Подведение итогов не позднее Поставка силового трансформатораСолнечногорский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050557Подведение итогов не позднее Поставка силового трансформатораСолнечногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка силового трансформатора

    Начальная цена

    1 155 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    см.документациюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в размере 9 (Девять) % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 103 950,00 (Сто три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть предоставлено путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по реквизитам, указанным ниже: Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "ПОРТ 3" ИНН/КПП 5044060870/504401001 141551, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356 Расчетный счет 40702810038000252335 в ПАО «СБЕРБАНК» Кор. счет 30101810400000000225 БИК 044525225.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОРТ 3
    Все закупки и тендеры ПОРТ 3

    Адрес местонахождения

    141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Классификатор ОКПД2

    27.11.43.000

    Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    документация

    02.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/598543/name/5e6a1f5ddfef11.04821547

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка силового трансформатора"

    Кол-во: 3

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