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    Главная / Торги / 43/26.02.20/АС/КО/Э Оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный 2020 год

    43/26.02.20/АС/КО/Э Оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный 2020 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 15:3010.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050553Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный 2020 годСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050553

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    43/26.02.20/АС/КО/Э

    Наименование закупки

    43/26.02.20/АС/КО/Э Оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный 2020 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 16:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Протокол__№_Вн-074-01-3076__от_23.04.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    3476-39-3789 доб.

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    02mai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный 2020 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 15:30 GMT +310.03.2020 15:3010.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050553Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный 2020 годСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 15:3010.03.2020 15:3010.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050553Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный 2020 годСалават

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 10:3010.04.2020 10:3010.04.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050553Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный 2020 годСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 10:3010.04.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050553Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный 2020 годСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный 2020 год

    Начальная цена

    236 436,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    69.20.10.000

    Услуги по проведению финансового аудита

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/637457/name/5ea8fea6e53125.54194026

    29.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный 2020 год"

    Кол-во: 1

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