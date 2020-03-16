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Номер извещения
32008930302
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка услуг по ремонту ГРЩ ТП-6
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
27.02.2020 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пархоменко Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по ремонту ГРЩ ТП-6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 11:00 GMT +316.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930302Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по ремонту ГРЩ ТП-6 Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 11:00GMT +316.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008930302Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по ремонту ГРЩ ТП-6 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.03.202018.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008930302Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка услуг по ремонту ГРЩ ТП-6 Москва
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 11:0019.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930302Подведение итогов не позднее Закупка услуг по ремонту ГРЩ ТП-6 Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по ремонту ГРЩ ТП-6
Начальная цена
10 194 624,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в прилагаемых файлах "Документация" "Проект договора" "Техническое задание"
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в прилагаемых файлах "Документация" "Проект договора" "Техническое задание"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
33.14.11.000
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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