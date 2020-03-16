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    Главная / Торги / Закупка услуг по ремонту ГРЩ ТП-6

    Закупка услуг по ремонту ГРЩ ТП-6

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930302Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по ремонту ГРЩ ТП-6 МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008930302

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка услуг по ремонту ГРЩ ТП-6

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    27.02.2020 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание

    Расчет

    Проект

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Юридический адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Почтовый адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-01-74

    Факс

    +7 495 675-01-74

    Адрес электронной почты

    zakupki@corpkometa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пархоменко Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка услуг по ремонту ГРЩ ТП-6

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 11:00 GMT +316.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930302Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по ремонту ГРЩ ТП-6 Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 11:00GMT +316.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008930302Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по ремонту ГРЩ ТП-6 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.03.202018.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008930302Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка услуг по ремонту ГРЩ ТП-6 Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 11:0019.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930302Подведение итогов не позднее Закупка услуг по ремонту ГРЩ ТП-6 Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930302Подведение итогов не позднее Закупка услуг по ремонту ГРЩ ТП-6 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка услуг по ремонту ГРЩ ТП-6

    Начальная цена

    10 194 624,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в прилагаемых файлах "Документация" "Проект договора" "Техническое задание"

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в прилагаемых файлах "Документация" "Проект договора" "Техническое задание"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в прилагаемых файлах "Документация" "Проект договора" "Техническое задание"
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    33.14.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт электрического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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