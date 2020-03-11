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    Главная / Торги / Приобретение компьютерной техники

    Приобретение компьютерной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930562Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение компьютерной техники185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008930562

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение компьютерной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 16:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Итоговый_протокол_подведения_итогов_(32008930562).pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА ПЕТРОЗАВОДСКА
    Все закупки и тендеры КРЦ

    Юридический адрес

    185035, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ГОГОЛЯ (ЦЕНТР Р-Н), ДОМ 60, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 14

    Почтовый адрес

    185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9

    Контактный телефон

    +7 8142 57-00-13

    Факс

    Адрес электронной почты

    krc@karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кириков Кирилл Александрович

    Место рассмотрения предложений

    185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение компьютерной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 13:00 GMT +311.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930562Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение компьютерной техники185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 13:0011.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008930562Дата и время вскрытия заявок Приобретение компьютерной техники185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930562Подведение итогов не позднее Приобретение компьютерной техники185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение компьютерной техники

    Начальная цена

    446 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРЦ
    Все закупки и тендеры КРЦ

    Адрес местонахождения

    185035, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ГОГОЛЯ (ЦЕНТР Р-Н), ДОМ 60, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 14

    185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9

    Классификатор ОКПД2

    26.20.1

    Компьютеры, их части и принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599718/name/5e6b4d065cc7a1.91009237

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 10.00000

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