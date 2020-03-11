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Номер извещения
32008930562
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение компьютерной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.02.2020 16:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ГОГОЛЯ (ЦЕНТР Р-Н), ДОМ 60, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 14
Почтовый адрес
185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9
Контактный телефон
+7 8142 57-00-13
Факс
Адрес электронной почты
krc@karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кириков Кирилл Александрович
Место рассмотрения предложений
185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9
Закупки и тендеры
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Приобретение компьютерной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 13:00 GMT +311.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930562Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение компьютерной техники185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 13:0011.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008930562Дата и время вскрытия заявок Приобретение компьютерной техники185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение компьютерной техники
Начальная цена
446 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
185035, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ГОГОЛЯ (ЦЕНТР Р-Н), ДОМ 60, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 14
185005, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ВАРЛАМОВА (ГОЛИКОВКА Р-Н), 9
26.20.1
26.20
Документация лота
Кол-во: 10.00000
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