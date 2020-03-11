Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка кабеля силового

    Поставка кабеля силового

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 19:0011.03.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050552Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеля силовогоСолнечногорский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050552

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кабеля силового

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    27.02.2020 16:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП050552_second_parts_protocol.rtf

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ПОРТ 3
    Все закупки и тендеры ПОРТ 3

    Юридический адрес

    141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Почтовый адрес

    141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Контактный телефон

    +7 495 208-26-51

    Факс

    Адрес электронной почты

    avtoport3@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитина Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Солнечногорский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабеля силового

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 19:00 GMT +311.03.2020 19:0011.03.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050552Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеля силовогоСолнечногорский район

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.03.2020 11:3012.03.2020 11:3012.03.2020 11:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП050552Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка кабеля силовогоСолнечногорский район

    Дата и время проведения

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП050552Дата и время проведения Поставка кабеля силовогоСолнечногорский район

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 12:0016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050552Подведение итогов не позднее Поставка кабеля силовогоСолнечногорский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050552Подведение итогов не позднее Поставка кабеля силовогоСолнечногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабеля силового

    Начальная цена

    1 560 570,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    990 м

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    см.документациюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в размере 7 (Семь) % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 109 239,90 (Сто девять тысяч двести тридцать девять) рублей 90 копеек. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть предоставлено путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по реквизитам, указанным ниже: Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "ПОРТ 3" ИНН/КПП 5044060870/504401001 141551, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356 Расчетный счет 40702810038000252335 в ПАО «СБЕРБАНК» Кор. счет 30101810400000000225 БИК 044525225.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОРТ 3
    Все закупки и тендеры ПОРТ 3

    Адрес местонахождения

    141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.112

    Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603129/name/5e708186561229.48080958

    17.03.2020

    документация

    02.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка кабеля силового"

    Кол-во: 990

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080352
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    298 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079637
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079501
    Поставка бакалеи
    Поставка бакалеи
    593820
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    551 393
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078860
    Поставка мяса кур
    Поставка мяса кур
    593819
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    245 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078854
    Поставка мяса говядины
    Поставка мяса говядины
    593818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    485 329
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074960
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593817
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    122 802
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074956
    Поставка молочной продукции для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка молочной продукции для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593816
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    218 584
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Попозиционная № ГП237225
    Бумага рулонная для инженерной машины
    Бумага рулонная для инженерной машины
    593814
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить