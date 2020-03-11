Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в размере 7 (Семь) % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 109 239,90 (Сто девять тысяч двести тридцать девять) рублей 90 копеек. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть предоставлено путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по реквизитам, указанным ниже: Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "ПОРТ 3" ИНН/КПП 5044060870/504401001 141551, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356 Расчетный счет 40702810038000252335 в ПАО «СБЕРБАНК» Кор. счет 30101810400000000225 БИК 044525225.