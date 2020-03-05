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    Главная / Торги / Закупка программного обеспечения для нужд ЦО.

    Закупка программного обеспечения для нужд ЦО.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050555Дата и время окончания срока приема заявок Закупка программного обеспечения для нужд ЦО.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050555

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка программного обеспечения для нужд ЦО.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.02.2020 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_ПО.rtf

    ТЗ ПО MS

    Закупочная документация

    ТЗ ПО

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 142

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    neretin_a@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Неретин Александр Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка программного обеспечения для нужд ЦО.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 16:00 GMT +305.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050555Дата и время окончания срока приема заявок Закупка программного обеспечения для нужд ЦО.Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 11:0019.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050555Подведение итогов не позднее Закупка программного обеспечения для нужд ЦО.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050555Подведение итогов не позднее Закупка программного обеспечения для нужд ЦО.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка программного обеспечения для нужд ЦО.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Неретин Александр Андреевич, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.142) , e-mail: neretin_a@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки - DDP г. Москва, ул. Херсонская д.43 корп 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 10 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. Срок поставки минимальный.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «МРТС»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Классификатор ОКПД2

    46.51.10.120

    Услуги по оптовой торговле программным обеспечением

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/616032/name/5e80346b60df01.26240046

    29.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лицензия Windows Server Standard 20199EM-00717"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Лицензия Windows Server CAL 2019. Лицензия OpenLicensePackR18-05768"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Лицензия Microsoft SQL Server Standard 2019 Single 228-11476"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Лицензия Microsoft VDA Sngl Monthly Subscriptions-VolumeLicense Open Value 1 License No Level Additional Product Per Device 1 year (VDA SNGL SubsVL OLV NL 1 year AP PerDvc)4ZF-00014"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Лицензия Microsoft Project Standard 2019. Лицензия Open License076-05785"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Лицензия Office Standard 2019. OpenLicense021-10633"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Microsoft Remote Desktop Services CAL, Open Value (лицензия OLV + Software Assurance, LicSAPk на 1 год), Single No Level User6VC-00701"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "Лицензия Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial New Multi-User ELD Annual Subscription02HI1-WWN582-T861"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Лицензия Veeam Availability Suite Enterprise Plus for VMware.V-VASPLS-VS-P0000-00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Лицензия VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)VS6-ESP-KIT-C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Лицензия Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 1 yearVS6-ESP-KIT-G-SSS-C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Лицензия VMware Horizon 7 Standard : 10 Pack (CCU)HZ7-STD-10-C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Лицензия Basic Support/Subscription for VMware Horizon 7 Standard : 10 Pack (CCU) for 1 yearHZ7-STD-10-G-SSS-C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Лицензия ABBYY FineReader 15 Business. Одна именная лицензия Concurrent (при заказе пакета 11-25 лицензий)AF15-2C1V25-102"

    Кол-во: 11

    "Позиция 15"

    "Лицензия Teradici Desktop Access 1 Year Subscription - 1 Device (TDA01YP)TDA01YP"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Лицензия WinRAR 5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Лицензия Kaspersky Security для виртуальных сред, Desktop Russian Edition. 100-149 VirtualWorkstation 1 year Base LicenseKL4151RARFS"

    Кол-во: 100

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