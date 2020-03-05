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Номер извещения
ГП050555
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка программного обеспечения для нужд ЦО.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.02.2020 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
Почтовый адрес
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 142
Факс
+7 499 724-20-20
Адрес электронной почты
neretin_a@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Неретин Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка программного обеспечения для нужд ЦО.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2020 16:00 GMT +305.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050555Дата и время окончания срока приема заявок Закупка программного обеспечения для нужд ЦО.Москва
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 11:0019.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050555Подведение итогов не позднее Закупка программного обеспечения для нужд ЦО.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка программного обеспечения для нужд ЦО.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Неретин Александр Андреевич, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.142) , e-mail: neretin_a@mrts.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки - DDP г. Москва, ул. Херсонская д.43 корп 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «МРТС»
Все закупки и тендеры АО «МРТС»
Адрес местонахождения
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
46.51.10.120
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 100
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 11
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 100
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