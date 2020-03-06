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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008930557
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный запрос котировок в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора поставки средств защиты информации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.02.2020 16:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123056, Г МОСКВА, УЛ 2-Я БРЕСТСКАЯ, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 1,
Почтовый адрес
123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 9, стр. 1.
Контактный телефон
7 доб.7662205
Факс
--
Адрес электронной почты
info@ntc-zarya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соловьев Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 9, стр. 1
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств защиты информации.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930557Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств защиты информации.123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 9, стр. 1
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 10:0006.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008930557Дата и время вскрытия заявок Поставка средств защиты информации.123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 9, стр. 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств защиты информации.
Начальная цена
4 483 350,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями к продукции (раздел 9 документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.9., стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП НТЦЗАРЯ
Все закупки и тендеры ФГУП НТЦЗАРЯ
Адрес местонахождения
123056, Г МОСКВА, УЛ 2-Я БРЕСТСКАЯ, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 1,
123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 9, стр. 1.
26.20.40.140
26.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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