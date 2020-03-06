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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный запрос котировок в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора поставки средств защиты информации

    Открытый одноэтапный запрос котировок в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора поставки средств защиты информации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930557Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств защиты информации.123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 9, стр. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008930557

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный запрос котировок в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора поставки средств защиты информации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 16:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение №1 - Проект договора

    Документация

    Приложение №2 - Техническое задание

    Протокол_об_итогах_закупки.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗАРЯ
    Все закупки и тендеры ФГУП НТЦЗАРЯ

    Юридический адрес

    123056, Г МОСКВА, УЛ 2-Я БРЕСТСКАЯ, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 1,

    Почтовый адрес

    123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 9, стр. 1.

    Контактный телефон

    7 доб.7662205

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    info@ntc-zarya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соловьев Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 9, стр. 1

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств защиты информации.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930557Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств защиты информации.123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 9, стр. 1

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 10:0006.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008930557Дата и время вскрытия заявок Поставка средств защиты информации.123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 9, стр. 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 17:0012.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930557Подведение итогов не позднее Поставка средств защиты информации.123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 9, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств защиты информации.

    Начальная цена

    4 483 350,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями к продукции (раздел 9 документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.9., стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (раздел 8 документации)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП НТЦЗАРЯ
    Все закупки и тендеры ФГУП НТЦЗАРЯ

    Адрес местонахождения

    123056, Г МОСКВА, УЛ 2-Я БРЕСТСКАЯ, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 1,

    123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 9, стр. 1.

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.140

    Средства защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств защиты информации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/597728/name/5e69d31d4785d3.68157951

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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    Без обеспечения
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    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 012 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
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