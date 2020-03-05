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    Главная / Торги / Поставка оборудования дня нужд ГлавУпДК при МИД России

    Поставка оборудования дня нужд ГлавУпДК при МИД России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 11:0005.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930425Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для нужд ГлавУпДК при МИД России Москва, ул. Пречистенка, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008930425

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    057/ДИТ-20

    Наименование закупки

    Поставка оборудования дня нужд ГлавУпДК при МИД России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 16:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_№087-2-2020-ДИТ_от_17.03.2020.pdf

    1.Документация 057-ДИТ СМП

    2.Техническое_задание.docx

    3.Проект_Договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 695-21-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Любимов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Пречистенка, д.20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для нужд ГлавУпДК при МИД России

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930425Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для нужд ГлавУпДК при МИД России Москва, ул. Пречистенка, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для нужд ГлавУпДК при МИД России

    Начальная цена

    509 872,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603840/name/5e70bb70537f31.72831914

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 1

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