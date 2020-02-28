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    Главная / Торги / 1252 ОВ 756 поставка раствора 40 % этиленгликоля в металлических бочках объемом 200 л=18,6 м3 Доставка по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313в рабочее время с 08.00 до 17.00. 2. Схема оплаты: оплата по факту поставки в размере 93 %, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не позднее 04.03.2020.

    1252 ОВ 756 поставка раствора 40 % этиленгликоля в металлических бочках объемом 200 л=18,6 м3 Доставка по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313в рабочее время с 08.00 до 17.00. 2. Схема оплаты: оплата по факту поставки в размере 93 %, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не позднее 04.03.2020.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.02.2020 15:0028.02.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050573Дата и время окончания срока приема заявок 1252 ОВ 756 поставка раствора 40 % этиленгликоля в металлических бочках объемом 200 л=18,6 м3 Доставка по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313в рабочее время с 08.00 до 17.00. 2. Схема оплаты: оплата по факту поставки в размере 93 %, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не позднее 04.03.2020. 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050573

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1252 ОВ 756

    Наименование закупки

    1252 ОВ 756 поставка раствора 40 % этиленгликоля в металлических бочках объемом 200 л=18,6 м3 Доставка по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313в рабочее время с 08.00 до 17.00. 2. Схема оплаты: оплата по факту поставки в размере 93 %, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не позднее 04.03.2020.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 16:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    согласие на обработку персональных данных

    запрос по документам

    договор

    Подписанные_подведение_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91 доб. 207

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    elena.kutsyreva@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Куцырева Елена Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1252 ОВ 756 поставка раствора 40 % этиленгликоля в металлических бочках объемом 200 л=18,6 м3 Доставка по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313в рабочее время с 08.00 до 17.00. 2. Схема оплаты: оплата по факту поставки в размере 93 %, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не позднее 04.03.2020.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.02.2020 15:00 GMT +328.02.2020 15:0028.02.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050573Дата и время окончания срока приема заявок 1252 ОВ 756 поставка раствора 40 % этиленгликоля в металлических бочках объемом 200 л=18,6 м3 Доставка по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313в рабочее время с 08.00 до 17.00. 2. Схема оплаты: оплата по факту поставки в размере 93 %, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не позднее 04.03.2020. 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Дата и время вскрытия заявок

    28.02.2020 15:0028.02.2020 15:0028.02.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050573Дата и время вскрытия заявок 1252 ОВ 756 поставка раствора 40 % этиленгликоля в металлических бочках объемом 200 л=18,6 м3 Доставка по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313в рабочее время с 08.00 до 17.00. 2. Схема оплаты: оплата по факту поставки в размере 93 %, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не позднее 04.03.2020. 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Подведение итогов не позднее

    02.03.2020 18:0002.03.2020 18:0002.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050573Подведение итогов не позднее 1252 ОВ 756 поставка раствора 40 % этиленгликоля в металлических бочках объемом 200 л=18,6 м3 Доставка по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313в рабочее время с 08.00 до 17.00. 2. Схема оплаты: оплата по факту поставки в размере 93 %, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не позднее 04.03.2020. 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    02.03.202002.03.2020 18:0002.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050573Подведение итогов не позднее 1252 ОВ 756 поставка раствора 40 % этиленгликоля в металлических бочках объемом 200 л=18,6 м3 Доставка по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313в рабочее время с 08.00 до 17.00. 2. Схема оплаты: оплата по факту поставки в размере 93 %, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не позднее 04.03.2020. 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1252 ОВ 756 поставка раствора 40 % этиленгликоля в металлических бочках объемом 200 л=18,6 м3 Доставка по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313в рабочее время с 08.00 до 17.00. 2. Схема оплаты: оплата по факту поставки в размере 93 %, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не позднее 04.03.2020.

    Начальная цена

    826 965,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1252 ОВ 756 поставка раствора 40 % этиленгликоля в металлических бочках объемом 200 л=18,6 м3 Поставка не позднее 04.03.2020.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313в рабочее время с 08.00 до 17.00.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Схема оплаты: оплата по факту поставки в размере 93 %, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору.Поставка не позднее 04.03.2020.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Классификатор ОКПД2

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/588115/name/5e5cd3c2711d61.14770023

    02.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1252 ОВ 756 поставка раствора 40 % этиленгликоля в металлических бочках объемом 200 л=18,6 м3 Доставка по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313в рабочее время с 08.00 до 17.00. 2. Схема оплаты: оплата по факту поставки в размере 93 %, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не позднее 04.03.2020."

    Кол-во: 18.6

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