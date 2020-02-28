1252 ОВ 756 поставка раствора 40 % этиленгликоля в металлических бочках объемом 200 л=18,6 м3 Доставка по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313в рабочее время с 08.00 до 17.00. 2. Схема оплаты: оплата по факту поставки в размере 93 %, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не позднее 04.03.2020.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП050573 Уникальный номер закупки Номер закупки 1252 ОВ 756 Наименование закупки 1252 ОВ 756 поставка раствора 40 % этиленгликоля в металлических бочках объемом 200 л=18,6 м3 Доставка по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Шматово, кадастровый номер земельного участка 50:33:0030287:313в рабочее время с 08.00 до 17.00. 2. Схема оплаты: оплата по факту поставки в размере 93 %, гарантийное удержание в размере 7%, выплата которого привязана к получению ЗОС на объект, но не позднее 100 дней с даты завершения Поставщиком поставки по договору. 3. Документы прикреплять обязательно. 4. Поставка не позднее 04.03.2020. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

Все закупки и тендеры Реконструкция Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 207 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты elena.kutsyreva@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Куцырева Елена Геннадиевна Место рассмотрения предложений 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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