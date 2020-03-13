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Номер извещения
ГП050544
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ по открытию Дополнительного офиса № 048/1035 Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, д.18
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 16:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ванлинтоут Юлия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ по открытию Дополнительного офиса № 048/1035 Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г.Сургут, ул. Игоря Киртбая, д.18
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 12:00 GMT +313.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050544Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ по открытию Дополнительного офиса № 048/1035 Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г.Сургут, ул. Игоря Киртбая, д.18 Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 12:0013.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050544Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ по открытию Дополнительного офиса № 048/1035 Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г.Сургут, ул. Игоря Киртбая, д.18 Москва
Подведение итогов не позднее
13.04.2020 12:0013.04.2020 12:0013.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050544Подведение итогов не позднее Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ по открытию Дополнительного офиса № 048/1035 Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г.Сургут, ул. Игоря Киртбая, д.18 Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
13.04.202013.04.2020 12:0013.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050544Подведение итогов не позднее Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ по открытию Дополнительного офиса № 048/1035 Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г.Сургут, ул. Игоря Киртбая, д.18 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ по открытию Дополнительного офиса № 048/1035 Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Сургуте по адресу: Тюменская область, ХМАО - Югра, г.Сургут, ул. Игоря Киртбая, д.18
Начальная цена
7 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией и Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Документацией и Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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