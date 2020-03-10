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    Главная / Торги / Поставка клапанов для ремонта компрессора

    Поставка клапанов для ремонта компрессора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 15:3010.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930059Дата и время окончания срока приема заявок Поставка клапанов для ремонта компрессораСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008930059

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    134/27.02.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    Поставка клапанов для ремонта компрессора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Протокол__№_Вн-074-01-6206__от_27.09.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Лилиана Фанильевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка клапанов для ремонта компрессора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 15:30 GMT +310.03.2020 15:3010.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930059Дата и время окончания срока приема заявок Поставка клапанов для ремонта компрессораСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 07:0011.03.2020 07:0011.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008930059Дата и время вскрытия заявок Поставка клапанов для ремонта компрессораСалават

    Подведение итогов не позднее

    27.04.2020 12:0027.04.2020 12:0027.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930059Подведение итогов не позднее Поставка клапанов для ремонта компрессораСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.04.202027.04.2020 12:0027.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930059Подведение итогов не позднее Поставка клапанов для ремонта компрессораСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клапанов для ремонта компрессора

    Начальная цена

    336 586,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно условий договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условий договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условий договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    28.13.32.120

    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/742160/name/5f71b37545d262.02005712

    28.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 71.00000

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