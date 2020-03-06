Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Пополнение склада запчастей Полуприцеп-тяжеловоз (ЧМЗАП)

    Пополнение склада запчастей Полуприцеп-тяжеловоз (ЧМЗАП)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 14:0006.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050829Дата и время окончания срока приема заявок Пополнение склада запчастей Полуприцеп-тяжеловоз (ЧМЗАП)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050829

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1826/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Пополнение склада запчастей Полуприцеп-тяжеловоз (ЧМЗАП)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 13:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки

    Тех задание

    Извещение

    Форма КП

    ГП050829_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    a.gladyshev@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладышев Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Пополнение склада запчастей Полуприцеп-тяжеловоз (ЧМЗАП)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 14:00 GMT +306.03.2020 14:0006.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050829Дата и время окончания срока приема заявок Пополнение склада запчастей Полуприцеп-тяжеловоз (ЧМЗАП)Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 16:3020.03.2020 16:3020.03.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050829Подведение итогов не позднее Пополнение склада запчастей Полуприцеп-тяжеловоз (ЧМЗАП)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 16:3020.03.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050829Подведение итогов не позднее Пополнение склада запчастей Полуприцеп-тяжеловоз (ЧМЗАП)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пополнение склада запчастей Полуприцеп-тяжеловоз (ЧМЗАП)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/677179/name/5efcfac4933ba2.59826887

    02.07.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пружина наружная"

    Кол-во: 32

    "Позиция 2"

    "Устройство опорное в сборе"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Шплинт 5х36.0.016 ГОСТ 397"

    Кол-во: 16

    "Позиция 4"

    "Шкворень поворотного устройства"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Шплинт 4х25.016 ГОСТ 397-79"

    Кол-во: 48

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП152349
    Запчасти для буровой установки Sany SR150C
    Запчасти для буровой установки Sany SR150C
    475661
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.06.2021 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП151294
    Запчасти для техники LIEBHERR, РВД, оборудования Hiab
    Запчасти для техники LIEBHERR, РВД, оборудования Hiab
    462042
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.04.2021 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП918827
    Запасные части для ДЭС ПСМ (Усть-Кут)
    Запасные части для ДЭС ПСМ (Усть-Кут)
    245081
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.07.2019 17:32(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП928367
    закупка запчастей техники LIEBHERR
    закупка запчастей техники LIEBHERR
    228896
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.05.2019 09:23(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП137550
    Защита фронтальная для экскаваторов KOMATSU PC400-7
    Защита фронтальная для экскаваторов KOMATSU PC400-7
    440403
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2021 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить