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    Главная / Торги / Поставка бумаги листовой для офисного оборудования для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

    Поставка бумаги листовой для офисного оборудования для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930349Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги листовой для офисного оборудования для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»г.Казань, ул.Сеченова, д.13 АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008930349

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бумаги листовой для офисного оборудования для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    27.02.2020 16:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ СЕЧЕНОВА, ДОМ 13А,

    Почтовый адрес

    420061, РТ, г. Казань ул. Сеченова, д.13,а

    Контактный телефон

    +7 843 221-79-77

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tatarstan.fbu@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фаттахов Ильнар Мударисович

    Место рассмотрения предложений

    г.Казань, ул.Сеченова, д.13 А

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги листовой для офисного оборудования для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 09:00 GMT +316.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930349Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги листовой для офисного оборудования для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»г.Казань, ул.Сеченова, д.13 А

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.03.2020 14:0019.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008930349Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка бумаги листовой для офисного оборудования для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»г.Казань, ул.Сеченова, д.13 А

    Дата и время проведения

    20.03.2020 10:0020.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008930349Дата и время проведения Поставка бумаги листовой для офисного оборудования для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»г.Казань, ул.Сеченова, д.13 А

    Подведение итогов не позднее

    25.03.2020 14:0025.03.2020 14:0025.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930349Подведение итогов не позднее Поставка бумаги листовой для офисного оборудования для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»г.Казань, ул.Сеченова, д.13 А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 14:0025.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930349Подведение итогов не позднее Поставка бумаги листовой для офисного оборудования для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»г.Казань, ул.Сеченова, д.13 А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги листовой для офисного оборудования для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

    Начальная цена

    987 675,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ СЕЧЕНОВА, ДОМ 13А,

    420061, РТ, г. Казань ул. Сеченова, д.13,а

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.119

    Бумага для печати прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12.1

    Производство бумаги

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумаги"

    Кол-во: 1.00000

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    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    2 090
    Лоты:
    3
    Регион:
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