www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008930213
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме Оказание услуг по организации канала передачи данных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.02.2020 16:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Контактный телефон
+7 499 404-35-47 доб. 1126
Факс
{}
Адрес электронной почты
ashandurenko@atechnics.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шандуренко Алексей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации канала передачи данных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 11:00 GMT +306.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930213Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации канала передачи данныхМосква
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 11:0006.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008930213Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации канала передачи данныхМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации канала передачи данных
Начальная цена
555 360,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. Россия МО. Мелькисарово Международное шоссе, д. 31, стр. 2 ЦОД М2 Аэрофлот. 2. Россия Ростовская обл., ст. Грушевская, Аэропорт «Платов»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
61.10.3
61.10
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.