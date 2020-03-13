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    Главная / Торги / Выполнение работ по гидродинамической очистке опускных, экранных труб, коллекторов и барабана котлоагрегата БКЗ 75-39 ГМА ст.№5 инв. № 41103725 на площадке котельного цеха ПАО "СЗ"

    Выполнение работ по гидродинамической очистке опускных, экранных труб, коллекторов и барабана котлоагрегата БКЗ 75-39 ГМА ст.№5 инв. № 41103725 на площадке котельного цеха ПАО "СЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 16:0013.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050543Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по гидродинамической очистке опускных, экранных труб, коллекторов и барабана котлоагрегата БКЗ 75-39 ГМА ст.№5 инв. № 41103725 на площадке котельного цеха ПАО "СЗ"КрасноперекопскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050543

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по гидродинамической очистке опускных, экранных труб, коллекторов и барабана котлоагрегата БКЗ 75-39 ГМА ст.№5 инв. № 41103725 на площадке котельного цеха ПАО "СЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 16:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    обязательные требования

    техническое задание

    перечень работ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    lyusinnn@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Люсин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по гидродинамической очистке опускных, экранных труб, коллекторов и барабана котлоагрегата БКЗ 75-39 ГМА ст.№5 инв. № 41103725 на площадке котельного цеха ПАО "СЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 16:00 GMT +313.03.2020 16:0013.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050543Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по гидродинамической очистке опускных, экранных труб, коллекторов и барабана котлоагрегата БКЗ 75-39 ГМА ст.№5 инв. № 41103725 на площадке котельного цеха ПАО "СЗ"Красноперекопск

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 16:0013.03.2020 16:0013.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050543Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по гидродинамической очистке опускных, экранных труб, коллекторов и барабана котлоагрегата БКЗ 75-39 ГМА ст.№5 инв. № 41103725 на площадке котельного цеха ПАО "СЗ"Красноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 19:0019.03.2020 19:0019.03.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050543Подведение итогов не позднее Выполнение работ по гидродинамической очистке опускных, экранных труб, коллекторов и барабана котлоагрегата БКЗ 75-39 ГМА ст.№5 инв. № 41103725 на площадке котельного цеха ПАО "СЗ"Красноперекопск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 19:0019.03.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050543Подведение итогов не позднее Выполнение работ по гидродинамической очистке опускных, экранных труб, коллекторов и барабана котлоагрегата БКЗ 75-39 ГМА ст.№5 инв. № 41103725 на площадке котельного цеха ПАО "СЗ"Красноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по гидродинамической очистке опускных, экранных труб, коллекторов и барабана котлоагрегата БКЗ 75-39 ГМА ст.№5 инв. № 41103725 на площадке котельного цеха ПАО "СЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по гидродинамической очистке опускных, экранных труб, коллекторов и барабана котлоагрегата БКЗ 75-39 ГМА ст.№5 инв. № 41103725 на площадке котельного цеха ПАО "СЗ"

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту выполненной работы в течении 14 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.30.1

    Котлы паровые и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по гидродинамической очистке опускных, экранных труб, коллекторов и барабана котлоагрегата БКЗ 75-39 ГМА ст.№5 инв. № 41103725 на площадке котельного цеха ПАО "СЗ""

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