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Номер извещения
32008930505
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по монтажу и поставке командоконтроллеров для портального крана "Альбатрос" 10/20
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.02.2020 16:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
Почтовый адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
Контактный телефон
+7 989 197-27-83
Факс
+7 86148 5-86-29
Адрес электронной почты
ShishkovaVA@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шишкова Виктория Андреевна
Место рассмотрения предложений
Темрюк
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по монтажу и поставке командоконтроллеров для портального крана "Альбатрос" 10/20
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по монтажу и поставке командоконтроллеров для портального крана "Альбатрос" 10/20
Начальная цена
405 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемого товара и объем выполняемых работ в соответствии с п.1.6 Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
«Порт Мечел-Темрюк», 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, порт ТемрюкРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Порт Мечел-Темрюк
Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк
Адрес местонахождения
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
28.22.1
28.22
Документация лота
Кол-во:
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