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Наименование процедуры
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Амурская область, Хабаровский край)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Амурская область, Белогорский район, с. Томичи, ул. Загородная, д. 6А, пом. 3-25
Номер извещения
ГП050540
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток»
Начальная цена
41.7
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
12122.19
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:59 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.03.2020 09:00
Дата и время проведения
31.03.2020 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
290,70 кв.м.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
20022.19
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Зварин Антон Николаевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki@oaovoentorg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 609-52-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Аукционной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Аукционной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Амурская область, Хабаровский край)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Хабаровский край, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, д. 186.
Номер извещения
ГП050540
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток»
Начальная цена
300.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
149820.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:59 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.03.2020 09:00
Дата и время проведения
31.03.2020 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
499,40 кв.м.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
157720.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Зварин Антон Николаевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki@oaovoentorg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 609-52-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Аукционной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Аукционной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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