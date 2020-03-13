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    Главная / Торги / Поставка светодиодных светильников

    Поставка светодиодных светильников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929956Дата и время окончания срока приема заявок Светильник светодиодныйг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008929956

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка светодиодных светильников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 16:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№200-2_от_23.03.2020_Светодиодные_светильники_итоги.docx

    Перечень

    Перечень внесенных изменений А-64 #2

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-82

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Токарева Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Светильник светодиодный

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 14:0023.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929956Подведение итогов не позднее Светильник светодиодныйг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Светильник светодиодный

    Начальная цена

    505 560,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    27.40.39.113

    Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/612584/name/5e7b3efa176a06.94758255

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник светодиодный"

    Кол-во: 20

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    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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