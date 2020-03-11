Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ по открытию Дополнительного офиса №036/1009 Филиала Банка ГПБ (АО) в г.Кемерово по адресу: г. Кемерово, б-р. Строителей, д. 28

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП050537 Уникальный номер закупки Номер закупки ЗП 20-02-09(ФС) Наименование закупки Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ по открытию Дополнительного офиса №036/1009 Филиала Банка ГПБ (АО) в г.Кемерово по адресу: г. Кемерово, б-р. Строителей, д. 28 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО) Юридический адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1, Почтовый адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1 Контактный телефон +7 495 287-61-00 Факс -- Адрес электронной почты zakupki@gazprombank.ru Ф.И.О. контактного лица Ванлинтоут Юлия Дмитриевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru