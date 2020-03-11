Запрос предложений в электронной форме №13/2020 по отбору организации для оказания услуг по экспертной оценке в области аттестации аварийно-спасательного формирования

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008929895 Уникальный номер закупки Номер закупки 13/2020 Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме №13/2020 по отбору организации для оказания услуг по экспертной оценке в области аттестации аварийно-спасательного формирования Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА Юридический адрес 445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1, Почтовый адрес 445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1 Контактный телефон +7 84862 7-00-44 Факс {} Адрес электронной почты rogova.iv@vogk.ru Ф.И.О. контактного лица Силаев Сергей Владимирович Место рассмотрения предложений Жигулевск Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

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