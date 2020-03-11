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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме №13/2020 по отбору организации для оказания услуг по экспертной оценке в области аттестации аварийно-спасательного формирования

    Запрос предложений в электронной форме №13/2020 по отбору организации для оказания услуг по экспертной оценке в области аттестации аварийно-спасательного формирования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 07:5911.03.2020 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929895Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспертной оценке в области аттестации аварийно-спасательного формированияЖигулевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008929895

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    13/2020

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме №13/2020 по отбору организации для оказания услуг по экспертной оценке в области аттестации аварийно-спасательного формирования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме

    Дата публикации

    27.02.2020 15:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Техническое задание

    Извещение

    Документация

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА

    Юридический адрес

    445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1,

    Почтовый адрес

    445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1

    Контактный телефон

    +7 84862 7-00-44

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    rogova.iv@vogk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Силаев Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Жигулевск

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по экспертной оценке в области аттестации аварийно-спасательного формирования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 07:59 GMT +311.03.2020 07:5911.03.2020 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929895Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспертной оценке в области аттестации аварийно-спасательного формированияЖигулевск

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 08:0011.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008929895Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по экспертной оценке в области аттестации аварийно-спасательного формированияЖигулевск

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 15:0016.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929895Подведение итогов не позднее Оказание услуг по экспертной оценке в области аттестации аварийно-спасательного формированияЖигулевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929895Подведение итогов не позднее Оказание услуг по экспертной оценке в области аттестации аварийно-спасательного формированияЖигулевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по экспертной оценке в области аттестации аварийно-спасательного формирования

    Начальная цена

    165 360,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА

    Адрес местонахождения

    445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1,

    445350, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г ЖИГУЛЕВСК, УЛ НИКИТИНСКАЯ, 1

    Классификатор ОКПД2

    71.12.4

    Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/605687/name/5e721aa90a8309.95837434

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    29.03.2018 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
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