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    Главная / Торги / Поставка ручных инструментов

    Поставка ручных инструментов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929884Дата и время окончания срока приема заявок Инструменты ручные г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008929884

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ручных инструментов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 15:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32008929884__подведения.pdf

    32008929884__рассмотрения.pdf

    Изменения в закупочную документацию

    Закупочная документация

    Изменение сроков

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    chudinov_oi@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Инструменты ручные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929884Дата и время окончания срока приема заявок Инструменты ручные г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 12:3018.03.2020 12:3018.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008929884Дата и время вскрытия заявок Инструменты ручные г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Подведение итогов не позднее

    01.04.2020 18:0001.04.2020 18:0001.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929884Подведение итогов не позднее Инструменты ручные г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    01.04.202001.04.2020 18:0001.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929884Подведение итогов не позднее Инструменты ручные г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструменты ручные

    Начальная цена

    836 503,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.74.3

    Торговля оптовая ручными инструментами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611349/name/5e79ecf76d17f0.17056577

    24.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611348/name/5e79ecf15696a5.52200659

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая ручными инструментами"

    Кол-во: 434.00000

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