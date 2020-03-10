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    Главная / Торги / поставка запасных частей для автотранспортных средств марок КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, ЗИЛ, ГАЗ для Филиала №6 АО «ГК «Северавтодор»

    поставка запасных частей для автотранспортных средств марок КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, ЗИЛ, ГАЗ для Филиала №6 АО «ГК «Северавтодор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932360Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автотранспортных средств марок КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008932360

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка запасных частей для автотранспортных средств марок КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, ЗИЛ, ГАЗ для Филиала №6 АО «ГК «Северавтодор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 08:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение о закупке

    Приложение № 1.1 к Извещению о закупке

    Приложение № 3 к Извещению о закупке

    Приложение № 1 к Извещению о закупке

    Протокол_№32008932360_подведения_итогов.pdf

    Протокол_32008932360_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 34676 2-89-36

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    Fil6@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васин Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для автотранспортных средств марок КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 08:00 GMT +310.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932360Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автотранспортных средств марок КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 08:0010.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008932360Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для автотранспортных средств марок КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Подведение итогов не позднее

    11.03.2020 13:0011.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932360Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автотранспортных средств марок КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.03.202011.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932360Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автотранспортных средств марок КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для автотранспортных средств марок КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    5 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ИзвещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    47.1

    Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    47.1

    Торговля розничная в неспециализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/597716/name/5e69d0d1549b23.57913113

    12.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/598204/name/5e6a0885001f25.33739883

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная в неспециализированных магазинах"

    Кол-во:

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