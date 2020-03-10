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Номер извещения
32008932360
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка запасных частей для автотранспортных средств марок КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, ЗИЛ, ГАЗ для Филиала №6 АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 08:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 34676 2-89-36
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil6@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васин Александр Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Сургут
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для автотранспортных средств марок КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 08:00 GMT +310.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932360Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автотранспортных средств марок КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 08:0010.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008932360Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для автотранспортных средств марок КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Подведение итогов не позднее
11.03.2020 13:0011.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932360Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автотранспортных средств марок КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для автотранспортных средств марок КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
5 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ИзвещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
47.1
47.1
Документация лота
Кол-во:
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