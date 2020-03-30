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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050538
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 1: Механизм открывания ворот. Инвентарный номер: 05-0985712
Начальная цена
8550.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050538
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 2: ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ ПМ-1.0-7. Инвентарный номер: 06-0505487.
Начальная цена
9440.09
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050538
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 3: СВАР. ВЫПРЯМИТЕЛЬ. Инвентарный номер: 05-3481522
Начальная цена
5786.2
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050538
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 4: ТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ КАМЕРНАЯ ЭЛЕКТР. Р.П.0,85х 1,0x0,65м. Инвентарный номер: 05-3458306
Начальная цена
8757.68
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050538
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 5: СВАР. ВЫПРЯМИТЕЛЬ. Инвентарный номер: 05-3481598
Начальная цена
5786.2
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050538
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 6: СВАР.ВЫПРЯМИТЕЛЬ. Инвентарный номер: 05-3481595.
Начальная цена
5786.2
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050538
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 7: НОЖ.-СТАНОК 8672К. Инвентарный номер: 05-0430076
Начальная цена
16539.83
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050538
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 8: Гидрант пожарный ГВПП-2000. Инвентарный номер: 05-0985722
Начальная цена
3285.65
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050538
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 9: НОЖНИЦЫ ДИСКОВЫЕ. Инвентарный номер: 05-3416455
Начальная цена
11747.3
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050538
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 10: ГЕНЕРАТОР. Инвентарный номер: 06-3519352
Начальная цена
8673.91
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050538
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 11: ВАННА ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ. Инвентарный номер: 05-0480130
Начальная цена
13729.62
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050538
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 12: ВАННА ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ. Инвентарный номер: 05-0480127
Начальная цена
13729.62
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050538
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 13: ВАННА ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ. Инвентарный номер: 05-0480115
Начальная цена
13729.62
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050538
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 14: ВАННА ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ. Инвентарный номер: 05-0480128
Начальная цена
13729.62
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (15 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050538
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 15: ШКАФ-СТЕНКА. Инвентарный номер: 10-3950801
Начальная цена
15070.67
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 15:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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