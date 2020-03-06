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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Запасные части, оборудование, аксессуары"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Запасные части, оборудование, аксессуары"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 13:5906.03.2020 13:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929824Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части, оборудование, аксессуарыг. Вологда, ул. Саммера 4аПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008929824

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0119

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Запасные части, оборудование, аксессуары"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 15:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_№0119.pdf

    конкурсная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА

    Юридический адрес

    160014, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ САММЕРА, 4А,

    Почтовый адрес

    г. Вологда, ул. Саммера 4а

    Контактный телефон

    +7 8172 57-21-89

    Факс

    +7 8172 57-21-71

    Адрес электронной почты

    KotovAJ@voloblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котов Артем Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Вологда, ул. Саммера 4а

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части, оборудование, аксессуары

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 15:0013.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929824Подведение итогов не позднее Запасные части, оборудование, аксессуарыг. Вологда, ул. Саммера 4а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части, оборудование, аксессуары

    Начальная цена

    2 161 728,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА

    Адрес местонахождения

    160014, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ САММЕРА, 4А,

    г. Вологда, ул. Саммера 4а

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    29.3

    Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/600383/name/5e6b813c465e52.23212745

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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