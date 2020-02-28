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Номер извещения
ГП050554
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
1ддс/787 Поставка Асфальтобетонная крошка=600 м3 поставка с 06.03.20 не менее 300м3 в день с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 16:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 207
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
elena.kutsyreva@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Куцырева Елена Геннадиевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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1ддс/787 Поставка Асфальтобетонная крошка=600 м3 поставка с 06.03.20 не менее 300м3 в день с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.02.2020 15:00 GMT +328.02.2020 15:0028.02.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050554Дата и время окончания срока приема заявок 1ддс/787 Поставка Асфальтобетонная крошка=600 м3 поставка с 06.03.20 не менее 300м3 в день с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
28.02.2020 15:0028.02.2020 15:0028.02.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050554Дата и время вскрытия заявок 1ддс/787 Поставка Асфальтобетонная крошка=600 м3 поставка с 06.03.20 не менее 300м3 в день с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Домодедово
Подведение итогов не позднее
28.02.2020 18:0028.02.2020 18:0028.02.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050554Подведение итогов не позднее 1ддс/787 Поставка Асфальтобетонная крошка=600 м3 поставка с 06.03.20 не менее 300м3 в день с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Домодедово
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
28.02.202028.02.2020 18:0028.02.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050554Подведение итогов не позднее 1ддс/787 Поставка Асфальтобетонная крошка=600 м3 поставка с 06.03.20 не менее 300м3 в день с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1ддс/787 Поставка Асфальтобетонная крошка=600 м3 поставка с 06.03.20 не менее 300м3 в день с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.
Начальная цена
1 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1ддс/787 Поставка Асфальтобетонная крошка=600 м3 поставка с 06.03.20 не менее 300м3 в день
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
08
Документация лота
Кол-во: 600
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