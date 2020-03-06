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    Главная / Торги / Поставка кондитерских товаров в ОООП

    Поставка кондитерских товаров в ОООП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929948Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кондитерских товаров в ОООПг. Москва, ул. Новозаводская, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008929948

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кондитерских товаров в ОООП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 16:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_143_2_УСБС_ОООП_18.03.2020_итог__Конд_товары_в_ОООП.docx

    Документация о закупке Извещение

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 499 749-90-47

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    mazurok.iy@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мазурок И Ю

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Новозаводская, д.18

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кондитерских товаров в ОООП

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929948Подведение итогов не позднее Поставка кондитерских товаров в ОООПг. Москва, ул. Новозаводская, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кондитерских товаров в ОООП

    Начальная цена

    2 177 579,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Все необходимые сведения приведены в разделе 9 документации о закупке «Требования к продукции (предмету закупки)»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., д. 12/11, Отдел организации общественного питанияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Товара осуществляется Заказчиком по счету Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания обеими Сторонами товарной накладной (по форме № ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (далее – «УПД») при наличии документов согласно п. 4.5. Договора и после подтверждения производителем подлинности предоставленных копий сертификатов соответствия и паспортов качества. Денежные средства перечисляются Заказчиком по реквизитам, указанным в Договоре. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате с момента списания денежных средств с его расчетного счета. В случае не уведомления Заказчика в порядке, предусмотренном Договором, об изменении реквизитов Заказчик признается исполнившим свою обязанность по оплате Товара надлежащим образом при условии перечисления денежных средств согласно реквизитам, указанным в Договоре. Период поставки Товара: с даты подписания договора по 31.12.2020 года. Поставка Товара производится по будням (ПН-ПТ) строго с 8-00 до 9-00 и с 12-00 до 15-00 часов (по московскому времени) по заявке Заказчика силами и за счет средств Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    10.61.24.000

    Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий

    Классификатор ОКВЭД2

    46.36

    Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606515/name/5e7315332bc329.15668160

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями"

    Кол-во: 1.00000

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