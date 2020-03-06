Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Товара осуществляется Заказчиком по счету Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания обеими Сторонами товарной накладной (по форме № ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (далее – «УПД») при наличии документов согласно п. 4.5. Договора и после подтверждения производителем подлинности предоставленных копий сертификатов соответствия и паспортов качества. Денежные средства перечисляются Заказчиком по реквизитам, указанным в Договоре. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате с момента списания денежных средств с его расчетного счета. В случае не уведомления Заказчика в порядке, предусмотренном Договором, об изменении реквизитов Заказчик признается исполнившим свою обязанность по оплате Товара надлежащим образом при условии перечисления денежных средств согласно реквизитам, указанным в Договоре Период поставки Товара: с даты подписания договора по 30.11.2020 года. Поставка Товара производится по будням (ПН-ПТ) строго с 8-00 до 9-00 и с 12-00 до 15-00 часов (по московскому времени) по заявке Заказчика силами и за счет средств Поставщика.