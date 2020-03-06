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Номер извещения
32008929753
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Прутки Амг6, АМЦ, Д16, плиты АМг6, Д16
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.02.2020 15:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
Почтовый адрес
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Контактный телефон
+7 495 535-32-57
Факс
--
Адрес электронной почты
otd529@npcap.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клим Александр Ромуальдович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прутки Амг6, АМЦ, Д16, плиты АМг6, Д16
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 11:00 GMT +306.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929753Дата и время окончания срока приема заявок Прутки Амг6, АМЦ, Д16, плиты АМг6, Д16 Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 11:0006.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008929753Дата и время вскрытия заявок Прутки Амг6, АМЦ, Д16, плиты АМг6, Д16 Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прутки Амг6, АМЦ, Д16, плиты АМг6, Д16
Начальная цена
2 350 348,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
24.42.22.111
24.42
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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