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Номер извещения
ГП050525
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
проектирование и монтаж системы оповещения и управления людей (СОУЭ)объектов защиты ООО "ОМЗ-Спецсталь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 15:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Nikolay.Drozd@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Дрозд Николай Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Проектирование и монтаж системы оповещения и управления людей (СОУЭ)объектов защиты ООО "ОМЗ-Спецсталь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 11:00 GMT +311.03.2020 11:0011.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050525Дата и время окончания срока приема заявок проектирование и монтаж системы оповещения и управления людей (СОУЭ)объектов защиты ООО "ОМЗ-Спецсталь"Колпино
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 11:0011.03.2020 11:0011.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050525Дата и время вскрытия заявок проектирование и монтаж системы оповещения и управления людей (СОУЭ)объектов защиты ООО "ОМЗ-Спецсталь"Колпино
Подведение итогов не позднее
27.03.2020 17:0027.03.2020 17:0027.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050525Подведение итогов не позднее проектирование и монтаж системы оповещения и управления людей (СОУЭ)объектов защиты ООО "ОМЗ-Спецсталь"Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектирование и монтаж системы оповещения и управления людей (СОУЭ)объектов защиты ООО "ОМЗ-Спецсталь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО "ОМЗ-Спецсталь"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
24.10.23.111
24.10.2
Документация лота
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