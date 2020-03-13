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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на закупку бумаги

    Запрос котировок в электронной форме на закупку бумаги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951183Дата и время окончания срока приема заявок Закупка бумагиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008951183

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на закупку бумаги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    04.03.2020 09:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_1.pdf

    Приложение к извещению

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Юридический адрес

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    Почтовый адрес

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Контактный телефон

    +7 495 730-03-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    asadykov@rscc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Садыков Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка бумаги

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 11:00 GMT +313.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008951183Дата и время окончания срока приема заявок Закупка бумагиМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008951183Дата и время вскрытия заявок Закупка бумагиМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008951183Подведение итогов не позднее Закупка бумагиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка бумаги

    Начальная цена

    965 736,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением к извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением к извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением к извещению
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП КС
    Все закупки и тендеры ГП КС

    Адрес местонахождения

    115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,

    115162, Москва, ул.Шаболовка, 37

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.110

    Бумага для печати

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12

    Производство бумаги и картона

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607769/name/5e7461392d4491.29003381

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумаги и картона"

    Кол-во: 3600.00000

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