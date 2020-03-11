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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП050520
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение исследования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.02.2020 15:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
Почтовый адрес
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
Контактный телефон
+7 495 797-53-77 доб. 6116
Факс
+7 84374 5-26-41
Адрес электронной почты
natella.bakunz@daimler.com
Ф.И.О. контактного лица
Бакунц Натэлла Георгиевна
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение исследования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 18:00 GMT +311.03.2020 18:0011.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050520Дата и время окончания срока приема заявок Проведение исследованияНабережные Челны
Подведение итогов не позднее
30.05.2020 18:0030.05.2020 18:0030.05.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050520Подведение итогов не позднее Проведение исследованияНабережные Челны
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение исследования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
73.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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