1ддс/787 Поставка песка 2 (второй) категории Кф -1м/сут= 2200 м 3 поставка с 03.03.20г не менее 500 м3 в день, с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП050527 Уникальный номер закупки Номер закупки 1ддс/787 Наименование закупки 1ддс/787 Поставка песка 2 (второй) категории Кф -1м/сут= 2200 м 3 поставка с 03.03.20г не менее 500 м3 в день, с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

Все закупки и тендеры Реконструкция Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 207 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты elena.kutsyreva@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Куцырева Елена Геннадиевна Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru