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    Главная / Торги / 1ддс/787 Поставка песка 2 (второй) категории Кф -1м/сут= 2200 м 3 поставка с 03.03.20г не менее 500 м3 в день, с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

    1ддс/787 Поставка песка 2 (второй) категории Кф -1м/сут= 2200 м 3 поставка с 03.03.20г не менее 500 м3 в день, с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.02.2020 15:0028.02.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050527Дата и время окончания срока приема заявок 1ддс/787 Поставка песка 2 (второй) категории Кф -1м/сут= 2200 м 3 поставка с 03.03.20г не менее 500 м3 в день, с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. ДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050527

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1ддс/787

    Наименование закупки

    1ддс/787 Поставка песка 2 (второй) категории Кф -1м/сут= 2200 м 3 поставка с 03.03.20г не менее 500 м3 в день, с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 15:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос по документам

    согласие на обработку персональных данных

    договор

    ГП050527_second_parts_protocol_песок_итоги_—.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91 доб. 207

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    elena.kutsyreva@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Куцырева Елена Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1ддс/787 Поставка песка 2 (второй) категории Кф -1м/сут= 2200 м 3 поставка с 03.03.20г не менее 500 м3 в день, с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.02.2020 15:00 GMT +328.02.2020 15:0028.02.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050527Дата и время окончания срока приема заявок 1ддс/787 Поставка песка 2 (второй) категории Кф -1м/сут= 2200 м 3 поставка с 03.03.20г не менее 500 м3 в день, с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Домодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    28.02.2020 15:0028.02.2020 15:0028.02.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050527Дата и время вскрытия заявок 1ддс/787 Поставка песка 2 (второй) категории Кф -1м/сут= 2200 м 3 поставка с 03.03.20г не менее 500 м3 в день, с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Домодедово

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2020 19:0028.02.2020 19:0028.02.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050527Подведение итогов не позднее 1ддс/787 Поставка песка 2 (второй) категории Кф -1м/сут= 2200 м 3 поставка с 03.03.20г не менее 500 м3 в день, с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Домодедово

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.02.202028.02.2020 19:0028.02.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050527Подведение итогов не позднее 1ддс/787 Поставка песка 2 (второй) категории Кф -1м/сут= 2200 м 3 поставка с 03.03.20г не менее 500 м3 в день, с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Домодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1ддс/787 Поставка песка 2 (второй) категории Кф -1м/сут= 2200 м 3 поставка с 03.03.20г не менее 500 м3 в день, с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

    Начальная цена

    700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1ддс/787 Поставка песка 2 (второй) категории Кф -1м/сут= 2200 м 3 поставка с 03.03.20г не менее 500 м3 в день

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Схема оплаты: постоплата. поставка с 03.03.20г не менее 500 м3 в день
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Классификатор ОКПД2

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/587228/name/5e5920342c0847.24846276

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1ддс/787 Поставка песка 2 (второй) категории Кф -1м/сут= 2200 м 3 поставка с 03.03.20г не менее 500 м3 в день, с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта и ТТН . При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет."

    Кол-во: 2200

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