строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Монастырская,46 и строительство сети водоотведения от ранее запроектированной сети водоотведения (шифр: 18-16-НК.1) с жилым домом поул. Окулова, 24 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Монастырская, 46

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008929573 Уникальный номер закупки Номер закупки 32 Наименование закупки строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Монастырская,46 и строительство сети водоотведения от ранее запроектированной сети водоотведения (шифр: 18-16-НК.1) с жилым домом поул. Окулова, 24 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Монастырская, 46 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья

Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье Юридический адрес 614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35 Почтовый адрес 614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28 Контактный телефон +7 342 201-71-52 Факс +7 342 201-71-44 Адрес электронной почты palyanova@novogor.perm.ru Ф.И.О. контактного лица Пальянова Е. В. Место рассмотрения предложений г. Пермь, ул. Чернышевского, 28 Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru