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Номер извещения
32008929573
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Монастырская,46 и строительство сети водоотведения от ранее запроектированной сети водоотведения (шифр: 18-16-НК.1) с жилым домом поул. Окулова, 24 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Монастырская, 46
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.02.2020 15:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-52
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
palyanova@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пальянова Е. В.
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Чернышевского, 28
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"Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Монастырская, 46 Строительство сети водоотведения от ранее запроектированной сети водоотведения (шифр: 18-16-НК.1) с жилым домом по ул. Окулова, 24 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Монастырская, 46"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.03.202020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929573Подведение итогов не позднее "Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Монастырская, 46 Строительство сети водоотведения от ранее запроектированной сети водоотведения (шифр: 18-16-НК.1) с жилым домом по ул. Окулова, 24 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Монастырская, 46" г. Пермь, ул. Чернышевского, 28
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
"Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Монастырская, 46 Строительство сети водоотведения от ранее запроектированной сети водоотведения (шифр: 18-16-НК.1) с жилым домом по ул. Окулова, 24 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Монастырская, 46"
Начальная цена
2 837 670,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Приложением 1.2. Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ПермьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
42.21.12
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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