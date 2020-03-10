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    Главная / Торги / строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Монастырская,46 и строительство сети водоотведения от ранее запроектированной сети водоотведения (шифр: 18-16-НК.1) с жилым домом поул. Окулова, 24 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Монастырская, 46

    строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Монастырская,46 и строительство сети водоотведения от ранее запроектированной сети водоотведения (шифр: 18-16-НК.1) с жилым домом поул. Окулова, 24 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Монастырская, 46

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 15:0010.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929573Дата и время окончания срока приема заявок "Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Монастырская, 46 Строительство сети водоотведения от ранее запроектированной сети водоотведения (шифр: 18-16-НК.1) с жилым домом по ул. Окулова, 24 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Монастырская, 46" г. Пермь, ул. Чернышевского, 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008929573

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    32

    Наименование закупки

    строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Монастырская,46 и строительство сети водоотведения от ранее запроектированной сети водоотведения (шифр: 18-16-НК.1) с жилым домом поул. Окулова, 24 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Монастырская, 46

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32.3.pdf

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-52

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    palyanova@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пальянова Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    "Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Монастырская, 46 Строительство сети водоотведения от ранее запроектированной сети водоотведения (шифр: 18-16-НК.1) с жилым домом по ул. Окулова, 24 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Монастырская, 46"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929573Подведение итогов не позднее "Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Монастырская, 46 Строительство сети водоотведения от ранее запроектированной сети водоотведения (шифр: 18-16-НК.1) с жилым домом по ул. Окулова, 24 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Монастырская, 46" г. Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Монастырская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Монастырская, 46 Строительство сети водоотведения от ранее запроектированной сети водоотведения (шифр: 18-16-НК.1) с жилым домом по ул. Окулова, 24 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Монастырская, 46"

    Начальная цена

    2 837 670,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Приложением 1.2. Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ПермьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Приложением 1 Закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    42.21.12

    Трубопроводы местные для жидкостей и газа

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606812/name/5e733b16e25787.79219263

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием "

    Кол-во: 1.00000

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