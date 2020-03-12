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    Главная / Торги / Закупка листового металлопроката марки сталь 40Х в количестве 44 640 кг. Соответствие ГОСТ 1577 ГОСТ 19903

    Закупка листового металлопроката марки сталь 40Х в количестве 44 640 кг. Соответствие ГОСТ 1577 ГОСТ 19903

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929649Дата и время окончания срока приема заявок Закупка листового металлопроката марки сталь 40Х в количестве 44 640 кг. Соответствие ГОСТ 1577 ГОСТ 19903 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008929649

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка листового металлопроката марки сталь 40Х в количестве 44 640 кг. Соответствие ГОСТ 1577 ГОСТ 19903

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 15:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32008929649.pdf

    закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-58-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-bkz@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Перситсков А М

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка листового металлопроката марки сталь 40Х в количестве 44 640 кг. Соответствие ГОСТ 1577 ГОСТ 19903

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.03.202012.03.2020 10:3012.03.2020 10:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008929649Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка листового металлопроката марки сталь 40Х в количестве 44 640 кг. Соответствие ГОСТ 1577 ГОСТ 19903 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929649Подведение итогов не позднее Закупка листового металлопроката марки сталь 40Х в количестве 44 640 кг. Соответствие ГОСТ 1577 ГОСТ 19903 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929649Подведение итогов не позднее Закупка листового металлопроката марки сталь 40Х в количестве 44 640 кг. Соответствие ГОСТ 1577 ГОСТ 19903 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка листового металлопроката марки сталь 40Х в количестве 44 640 кг. Соответствие ГОСТ 1577 ГОСТ 19903

    Начальная цена

    3 149 089,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара производится Поставщиком по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.10.31.000

    Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/601954/name/5e6f5d5e50dd87.52174314

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 44640.00000

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