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Номер извещения
32008929649
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка листового металлопроката марки сталь 40Х в количестве 44 640 кг. Соответствие ГОСТ 1577 ГОСТ 19903
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.02.2020 15:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-58-27
Факс
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Перситсков А М
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
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Закупка листового металлопроката марки сталь 40Х в количестве 44 640 кг. Соответствие ГОСТ 1577 ГОСТ 19903
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.03.202012.03.2020 10:3012.03.2020 10:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008929649Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка листового металлопроката марки сталь 40Х в количестве 44 640 кг. Соответствие ГОСТ 1577 ГОСТ 19903 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Подведение итогов не позднее
13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929649Подведение итогов не позднее Закупка листового металлопроката марки сталь 40Х в количестве 44 640 кг. Соответствие ГОСТ 1577 ГОСТ 19903 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.03.202013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929649Подведение итогов не позднее Закупка листового металлопроката марки сталь 40Х в количестве 44 640 кг. Соответствие ГОСТ 1577 ГОСТ 19903 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка листового металлопроката марки сталь 40Х в количестве 44 640 кг. Соответствие ГОСТ 1577 ГОСТ 19903
Начальная цена
3 149 089,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара производится Поставщиком по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
24.10.31.000
24.10
Документация лота
Кол-во: 44640.00000
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