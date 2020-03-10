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Номер извещения
32008929640
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка мяса говядины, говяжьих субпродуктов и полуфабрикатов, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора). Соответствие ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ГОСТ 34120-2017, ГОСТ 32244-2013, ГОСТ 32951-2014
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.02.2020 15:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-58-20
Факс
Адрес электронной почты
packevich@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пацкевич Оксана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Комбинат питания АО «Воткинский завод», цех 390
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка мяса говядины, говяжьих субпродуктов и полуфабрикатов, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора). Соответствие ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ГОСТ 34120-2017, ГОСТ 32244-2013, ГОСТ 32951-2014
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.03.202010.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929640Подведение итогов не позднее Закупка мяса говядины, говяжьих субпродуктов и полуфабрикатов, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора). Соответствие ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ГОСТ 34120-2017, ГОСТ 32244-2013, ГОСТ 32951-2014 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Комбинат питания АО «Воткинский завод», цех 390
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка мяса говядины, говяжьих субпродуктов и полуфабрикатов, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора). Соответствие ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ГОСТ 34120-2017, ГОСТ 32244-2013, ГОСТ 32951-2014
Начальная цена
6 950 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
69 500,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1) Российская Федерация, Удмуртская республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, участок переработки мясопродуктов Комбината питания, находящийся на территории АО «Воткинский завод», 2) Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Спорта, 16, территория Санатория – профилактория АО «Воткинский завод».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
10.11.11.110
10.11
Документация лота
Кол-во:
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