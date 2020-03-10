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    Главная / Торги / Закупка мяса говядины, говяжьих субпродуктов и полуфабрикатов, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора). Соответствие ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ГОСТ 34120-2017, ГОСТ 32244-2013, ГОСТ 32951-2014

    Закупка мяса говядины, говяжьих субпродуктов и полуфабрикатов, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора). Соответствие ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ГОСТ 34120-2017, ГОСТ 32244-2013, ГОСТ 32951-2014

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929640Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мяса говядины, говяжьих субпродуктов и полуфабрикатов, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора). Соответствие ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ГОСТ 34120-2017, ГОСТ 32244-2013, ГОСТ 32951-2014 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Комбинат питания АО «Воткинский завод», цех 390Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008929640

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка мяса говядины, говяжьих субпродуктов и полуфабрикатов, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора). Соответствие ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ГОСТ 34120-2017, ГОСТ 32244-2013, ГОСТ 32951-2014

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 15:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная документация

    итоговый_протокол.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-58-20

    Факс

    Адрес электронной почты

    packevich@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пацкевич Оксана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Комбинат питания АО «Воткинский завод», цех 390

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка мяса говядины, говяжьих субпродуктов и полуфабрикатов, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора). Соответствие ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ГОСТ 34120-2017, ГОСТ 32244-2013, ГОСТ 32951-2014

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.03.202010.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929640Подведение итогов не позднее Закупка мяса говядины, говяжьих субпродуктов и полуфабрикатов, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора). Соответствие ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ГОСТ 34120-2017, ГОСТ 32244-2013, ГОСТ 32951-2014 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Комбинат питания АО «Воткинский завод», цех 390

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка мяса говядины, говяжьих субпродуктов и полуфабрикатов, в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1 к проекту договора). Соответствие ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ГОСТ 34120-2017, ГОСТ 32244-2013, ГОСТ 32951-2014

    Начальная цена

    6 950 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    69 500,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1) Российская Федерация, Удмуртская республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, участок переработки мясопродуктов Комбината питания, находящийся на территории АО «Воткинский завод», 2) Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Спорта, 16, территория Санатория – профилактория АО «Воткинский завод».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    10.11.11.110

    Говядина парная, остывшая или охлажденная

    Классификатор ОКВЭД2

    10.11

    Переработка и консервирование мяса

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/596628/name/5e68b5b0cc57f0.08442353

    11.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переработка и консервирование мяса"

    Кол-во:

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    Закупки корпоративных заказчиков
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