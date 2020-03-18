www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП050516
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Гидромотор ВЛГ-400А
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.02.2020 15:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-08-03
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
vylegzhaninani@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вылегжанина Наталья Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Гидромотор ВЛГ-400А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 11:00 GMT +318.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050516Дата и время окончания срока приема заявок Гидромотор ВЛГ-400АИжевск
Подведение итогов не позднее
30.05.2020 11:0030.05.2020 11:0030.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050516Подведение итогов не позднее Гидромотор ВЛГ-400АИжевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гидромотор ВЛГ-400А
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара за счет Поставщика до терминала т/к г.ИжевскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
28.12.12.110
Документация лота
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.