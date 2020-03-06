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    Главная / Торги / Поставка труб марки 12Х18Н10Т

    Поставка труб марки 12Х18Н10Т

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929491Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб марки 12Х18Н10Тг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008929491

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка труб марки 12Х18Н10Т

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 15:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Протокол_№159_от_12.03.2020_Поставка_труб_марки_12Х18Н10Т_итоги.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-81

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Биринцев Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб марки 12Х18Н10Т

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 09:00 GMT +306.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929491Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб марки 12Х18Н10Тг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 09:0006.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008929491Дата и время вскрытия заявок Поставка труб марки 12Х18Н10Тг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929491Подведение итогов не позднее Поставка труб марки 12Х18Н10Тг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб марки 12Х18Н10Т

    Начальная цена

    1 762 644,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Все необходимые сведения приведены в разделе 9 извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно разделу 8 «Проект договора» Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.140

    Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/598834/name/5e6a3526e1c892.59950205

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 1580.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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