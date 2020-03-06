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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов (картриджей)

    Поставка расходных материалов (картриджей)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929578Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы (картриджи) г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008929578

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов (картриджей)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 15:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32008929578_подведения.pdf

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    chudinov_oi@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Расходные материалы (картриджи)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    11.03.202011.03.2020 18:0011.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929578Подведение итогов не позднее Расходные материалы (картриджи) г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Расходные материалы (картриджи)

    Начальная цена

    6 999 776,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    139 995,52 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    28.23.25.000

    Части и принадлежности прочих офисных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    46.52.2

    Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608899/name/5e74c535168f01.42607297

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями"

    Кол-во: 904.00000

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    Регион:
    Москва
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