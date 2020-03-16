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Номер извещения
32008929409
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка инструмента MAHR, MITUTOYO
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
27.02.2020 15:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-85-82
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@kbkha.ru
Ф.И.О. контактного лица
Токарева Оксана Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Инструмент MAHR, MITUTOYO
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 09:00 GMT +316.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929409Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент MAHR, MITUTOYOг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.03.2020 14:0019.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008929409Дата окончания срока рассмотрения заявок Инструмент MAHR, MITUTOYOг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
Дата и время проведения
23.03.2020 10:0023.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008929409Дата и время проведения Инструмент MAHR, MITUTOYOг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
Подведение итогов не позднее
26.03.2020 14:0026.03.2020 14:0026.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929409Подведение итогов не позднее Инструмент MAHR, MITUTOYOг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инструмент MAHR, MITUTOYO
Начальная цена
4 319 467,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
26.51.33.190
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 28.00000
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