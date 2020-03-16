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    Главная / Торги / Поставка инструмента MAHR, MITUTOYO

    Поставка инструмента MAHR, MITUTOYO

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929409Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент MAHR, MITUTOYOг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008929409

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструмента MAHR, MITUTOYO

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    27.02.2020 15:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-82

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Токарева Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Инструмент MAHR, MITUTOYO

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 09:00 GMT +316.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929409Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент MAHR, MITUTOYOг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.03.2020 14:0019.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008929409Дата окончания срока рассмотрения заявок Инструмент MAHR, MITUTOYOг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Дата и время проведения

    23.03.2020 10:0023.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008929409Дата и время проведения Инструмент MAHR, MITUTOYOг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Подведение итогов не позднее

    26.03.2020 14:0026.03.2020 14:0026.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929409Подведение итогов не позднее Инструмент MAHR, MITUTOYOг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.202026.03.2020 14:0026.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929409Подведение итогов не позднее Инструмент MAHR, MITUTOYOг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструмент MAHR, MITUTOYO

    Начальная цена

    4 319 467,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    26.51.33.190

    Инструмент измерительный прочий

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инструмент MAHR, MITUTOYO"

    Кол-во: 28.00000

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