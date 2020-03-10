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Номер извещения
32008929621
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка мяса конины Соответствие ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ГОСТ 32225-2013
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.02.2020 15:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-58-20
Факс
Адрес электронной почты
packevich@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пацкевич Оксана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Комбинат питания АО «Воткинский завод», цех 390
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка мяса конины Соответствие ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ГОСТ 32225-2013
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.03.202010.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929621Подведение итогов не позднее Закупка мяса конины Соответствие ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ГОСТ 32225-2013 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Комбинат питания АО «Воткинский завод», цех 390
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка мяса конины Соответствие ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, ГОСТ 32225-2013
Начальная цена
540 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Удмуртская республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, участок переработки мясопродуктов Комбината питания, находящийся на территории АО «Воткинский завод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
10.11.15.110
10.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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