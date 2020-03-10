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Номер извещения
ГП050510
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по наружному освещению объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск км 80+000 – км 122+371 в Тюменской области».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.02.2020 15:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Почтовый адрес
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
Контактный телефон
+7 495 645-98-18 доб. 4044
Факс
+7 495 980-91-51
Адрес электронной почты
v.kublickiy@avtoban.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кублицкий Вячеслав Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по наружному освещению объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск км 80+000 – км 122+371 в Тюменской области».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 23:00 GMT +310.03.2020 23:0010.03.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050510Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по наружному освещению объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск км 80+000 – км 122+371 в Тюменской области».Москва
Подведение итогов не позднее
18.03.2020 23:0018.03.2020 23:0018.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050510Подведение итогов не позднее Выполнение работ по наружному освещению объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск км 80+000 – км 122+371 в Тюменской области».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.03.202018.03.2020 23:0018.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050510Подведение итогов не позднее Выполнение работ по наружному освещению объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск км 80+000 – км 122+371 в Тюменской области».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по наружному освещению объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск км 80+000 – км 122+371 в Тюменской области».
Начальная цена
114 396 458,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
В соответствии с договором
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договоромРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ДСК АВТОБАН
Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
Документация лота
Кол-во:
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