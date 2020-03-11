www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008929413
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор организации для оказания услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 15:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,
Почтовый адрес
248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4
Контактный телефон
+7 4842 50-83-02
Факс
+7 4842 55-06-07
Адрес электронной почты
grtender@kalugaoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белобровская Татьяна Не
Место рассмотрения предложений
г. Калуга, пер. Баррикад 4
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 12:00 GMT +311.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929413Дата и время окончания срока приема заявок Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» г. Калуга, пер. Баррикад 4
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 12:0011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008929413Дата и время вскрытия заявок Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» г. Калуга, пер. Баррикад 4
Подведение итогов не позднее
13.03.2020 11:0013.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008929413Подведение итогов не позднее Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» г. Калуга, пер. Баррикад 4
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров сотрудников для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»
Начальная цена
601 120,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4624 осмотров
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Калужская область, Козельский район, г. Козельск; Калужская область, Козельский район, с. Ульяново;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
Адрес местонахождения
248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,
248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4
86.21.10
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.