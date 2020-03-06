www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008929179
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка инструмента HORN
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.02.2020 14:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-85-81
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@kbkha.ru
Ф.И.О. контактного лица
Биринцев Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Инструмент HORN
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 09:00 GMT +306.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008929179Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент HORNг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 09:0006.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008929179Дата и время вскрытия заявок Инструмент HORNг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инструмент HORN
Начальная цена
245 786,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
25.73.40.290
25.73
Документация лота
Кол-во: 62.00000
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