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Номер извещения
ГП050512
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка молочной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен (за единицу)
Дата публикации
27.02.2020 15:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
Контактный телефон
495 доб.513-66-84
Факс
+7 495 513-67-98
Адрес электронной почты
ekaterina.penkova1@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пенькова Екатерина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Королев
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка молочной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2020 10:00 GMT +305.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050512Дата и время окончания срока приема заявок Поставка молочной продукцииКоролев
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2020 10:0005.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050512Дата и время вскрытия заявок Поставка молочной продукцииКоролев
Подведение итогов не позднее
11.03.2020 14:3011.03.2020 14:3011.03.2020 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050512Подведение итогов не позднее Поставка молочной продукцииКоролев
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка молочной продукции
Начальная цена
4 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом «Техническая часть» (Приложение №3 к настоящей Документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141070 Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 4А Условия поставки определены в Техническом задании (Приложении № 3 к настоящей Документации).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
10.51.52.100
Документация лота
Кол-во: 1
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